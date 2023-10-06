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حقيقة تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. «اعرف الكيلو بكام»

كتب:

سعيد رمضان
06:04 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 6-10-2023 بأنواعها المختلفة ، تراجعًا طفيفًا داخل الأسواق والمحلات، اليوم، نظرًا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق المصرية

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 6-10-2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة لبعض الأنواع، ويتراوح السعر ما بين 271 إلى 342.5 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن نحو 342.5 جنيه، كما سجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز كبير نحو 271 جنيها، كما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو 276.5 جنيه، بينما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 314 جنيها.

أسعار اللحوم في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو نحو 337 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 280.5 جنيه، بينما سجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز صغير نحو 313.5 جنيه.

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