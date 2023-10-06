أسعار اللحوم في محلات الجزارة ووزارة الزراعة والتموين اليوم

سجلت أسعار اللحوم استقرار في الأسواق المختلفة، واستقرت أسعار المشتقات المختلفة من اللحوم الحمراء التي يحب تناولها العديد من الأشخاص، حيث تراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 280 إلى 350 جنيها.

في السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، وفق بيان شعبة القصاصين.

أسعار اللحوم اليوم

تراوح سعر كيلو الضأن بين 290 و300 جنيه.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي 250 و280 جنيها.

تراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيها للكيلو.

سجل سعر الكيلو من البتلو بين 250 و300 جنيه.

بلغ سعر الكبدة بين 300 و350 جنيها الكيلو.

سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة التموين اليوم نحو 225 جنيهًا.

تراوحت أسعار اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيها.

وصلت أسعار اللحم الضأن إلى نحو 135 جنيهًا.

سجل سعر الكبدة اليوم نحو 135 جنيهًا.

سجل كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى نحو 195 جنيها.

وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الضأن المبرد نحو 250 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 270 جنيها.