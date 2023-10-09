«التعليم العالي»: انتهينا من إعلان نتيجة مراحل تنسيق تقليل الاغتراب

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، انتهاء مكتب تنسيق الجامعات الحكومية من إعلان نتائج تنسيق مراحل تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية و لمعادلة ومدارس stem والنيل، إلى جانب إعلان نتائج تحويلات طلاب مدارس الأزهر، مؤكدا أنّ جميع النتائج معلنة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة

وأوضح رئيس قطاع التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق هو النافذة الوحيدة لأعمال تسجيل الرغبات والتحويلات لجميع الطلاب بمختلف الشهادات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنّ جميع مراحل التوزيع تمت إلكترونيا.

تنسيق الجامعات

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ الجامعات تستقبل طلبات الالتحاق بالكليات المختلفة والمرشحين الذين ظهرت نتائجهم، بعد أن انتهى مكتب التنسيق من إرسال الكشوف النهائية بشأن التنسيق والتحويلات.