حمزة نمرة لـ«الوطن»: أحمد منيب علمني الموسيقى.. وأتمنى تمثيل سيرته الذاتية

كشف الفنان حمزة نمرة، عن احتمالية دخوله مجال التمثيل الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه الكبير في مجال الغناء وتحقيقه أرقامًا قياسية.

حمزة نمرة يكشف احتمالية دخوله عالم التمثيل

وقال حمزة نمرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه لن يدخل مجال التمثيل، إلا إذ كان متقنه بشكل جيد، لأنّها صناعة لا يمكن لأي شخص ممارستها، ولكن تركيزه كله في الوقت الحالي بالموسيقى فقط.

وأضاف أنَّه يتمنى تقديم السيرة الذاتية للفنان أحمد منيب في عمل فني، لأنّه أستاذه وفنان كبير، ويملك موسيقى جيدة، معبّرا عن فخره بدارسة الموسيقى على يده.

نجاح حمزة نمرة في ألبوم رايق

وحقق حمزة نمرة، نجاحًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال ألبومه الجديد «رايق»، الذى طرحه على جميع منصات الموسيقي، وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، موجهًا حينها الشكر لجمهوره قائلًا: «حبيت أشكركم من قلبي على تشجيعكم ومبسوط جداً بنجاح ألبومي الأخير رايق وعايز أقول إنه حقيقي كان تحدي كبير لينا إننا نعمل ألبوم ينزل على مدار شهر ونصف في موسم الصيف وبأفكار جديدة ومختلفة وغير تقليدية وفي نفس الوقت ينجح، حقيقي ما توقعتش النجاح الكبير ده، فالحمد لله على توفيقه».

‏وأضاف حمزة نمرة: «أنا بقى عندي قناعة إني ما ينفعش أطوّل في نزول الألبومات زي زمان، وأني أعمل أغاني سينجلز تنزل بشكل منتظم.. وطبعاً هتبقى يوم أربع زي ما اتعودنا».