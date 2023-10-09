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«الصحة الفلسطينية»: سقوط 4 شهداء في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بقلنديا

كتب:

هانى حسن
08:52 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الصحة الفلسطينية أعلنت سقوط 4 شهداء في مواجهات مع الاحتلال بقلنديا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنَّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 313 شهيدًا و1990 جريحًا جراء هجمات الاحتلال.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

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