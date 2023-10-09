«الأعلى للجامعات»: إعلان نتائج معادلات طلاب الدبلومات الفنية

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن انتهاء إعلان نتائج اختبارات المعادلات لطلاب الدبلومات الفنية «صناعي وتجاري»، بعد انتهاء تصحيحها وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة أنّه يمكن للطلاب التقدم بالتظلم على النتائج عبر الكليات المختلفة التي أدوا بها الامتحانات.

نتائج امتحانات شهادات المعادلات للدبلومات الفنية

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ جميع الاختبارات تم تصحيحها ورصد درجاتها ومراجعتها من قبل أساتذة متخصصين، وأنّ الأمور كلها تمت وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وتابعت المصادر، أنّ الجامعات بدأت استقبال أوراق وطلبات المرشحين من الطلاب والناجحين للالتحاق بالكليات المختلفة وتقديم الأوراق المطلوبة، لافتين إلى أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت أنّ مكتب التنسيق الرئيسي انتهى من إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.