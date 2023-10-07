انطلاق اختبارات القبول بمعاهد القراءات بسوهاج

انطلقت، اليوم السبت، اختبارات القبول بمرحلتي التجويد والعالية بمعاهد القراءات التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية وسط متابعة ميدانية لرئيس المنطقة للجان الاختبارات.

رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج يتفقد اللجان

وتفقد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية، لجان الاختبارات، واطمئن على هدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوى من الممتحنين، حيث يؤدي طلاب مرحلة التجويد الاختبار في مادتي القرآن الكريم والخط، بينما يؤدي طلاب العالية اختبارات القرآن الكريم وغريب القرآن.

خريطة امتحانات القبول بأزهرية سوهاج

وأوضح الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات أن اختبارات القبول التحريرية تعقد على مدار يومي السبت والأحد، 7 و8 أكتوبر بينما تعقد الاختبارات الشفوية يومي الأربعاء والخميس 11 و12 أكتوبر للبنين والفتيات.

برنامج تدريبي للعاملين بأزهرية سوهاج

كما أطلق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين على الحاسب الآلي يرافقه عادل قطب، مدير عام إدارة التدريب بمشيخة الأزهر، والدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.