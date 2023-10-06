انطلاق ماراثون الأقصر الرياضي من ساحة معبد الكرنك بمشاركة 1000 متسابق

انطلق الماراثون الرياضي، صبالح اليوم، بساحة معبد الكرنك بمشاركة 1000 متسابق، الذي تنظمه مستشفى شفاء الأورمان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم مرضى الأورام السرطانية في الصعيد، وذلك إيمانا من المستشفى بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان.

المعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية

ويأتي تنظيم الماراثون بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة شفاء الأورمان، وذلك لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، حيث يمر الماراثون بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.

مشاركة 1000 متسابق

وقال إبراهيم صفوت، رئيس اللجنة المنظمة، إن الماراثون الرياضي الدولي انطلق بمشاركة 1000 متسابق من عدة دول أجنبية وعربية، منها «السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، إسبانيا، روسيا»، بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

مسار السباق

واضاف أن السباق بدأ بالجري في 4 مراحل، الأولى مسار الـ21 كيلو، ومسار الـ10 كيلو مكرر مرتين، ومسار الـ2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

ومن جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بانطلاق الماراثون الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن هذا الماراثون سيقام سنويا في شهر أكتوبر بالأقصر، ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المستشفى في مجال العلاج بجانب الخدمات الطبية المميزة المجانية للمرضى بجانب الإجراءات والخطوات التي اتخذها المستشفى في مجال الحفاظ على البيئة.