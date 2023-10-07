محافظ الأقصر يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالطود

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمدينتي الطود والأقصر لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات في مختلف القطاعات، استهلها بتفقد محطة مياه الطود المدمجة بطاقة 17 ألفا م3/يوم إذ يجرى توسعات للمحطة بطاقة 10 آلاف م3/يوم لتصبح طاقة المحطة 27 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة 120 ألف نسمة من سكان مناطق «الطود الجديدة - منشية النوبة - الطود شرق - الطود غرب - العديسات قبلي - العديسات بحري»، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 80% ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات نهاية يونيو 2024 بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 75 مليون جنيه.

تجديد كوبري مدخل مدينة الطود

وتابع المحافظ جولته بتفقد انتهاء أعمال مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 على ترعة الكلابية بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

أعمال توسعة مدرسة نجع مكي إسماعيل

وواصل المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعة مدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية حيث جرى إنشاء مبني جديد بطاقة استيعابية لعدد 8 فصول، كما تفقد المحافظ مدرسة الحسينات الابتدائية والتي تتم أعمال توسعتها ايضاً من خلال إنشاء مبنى جديد يستوعب عدد 10 فصول ومن المقرر انتهاء الأعمال بالمدرستين منتصف الشهر الجاري للمساهمة في تخفيف الكثافة داخل الفصول.

إنشاء سوق حضري

وبحث محافظ الأقصر، مقترحا إنشاء سوق حضري جديد بالمدينة يكون مقره بجوار الجمعية المصرية لتجارة الجملة حيث وجه المحافظ رئيس مدينة الطود بإعداد التصور النهائي للمقترح تمهيداً للموافقة عليه.

إحلال وتجديد السوق الحضاري

اختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد السوق الحضاري بالقرب من منطقة أبو الجود بمدينة الأقصر ومساحته 4522 مترا مربعا، حيث جرى أعمال تطوير الباكيات والمحلات التي يبلغ عددها 98 باكية و120 محلا، ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير، مكلفا بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال مساحات السوق وتوسعة الباكيات وتغيير الواجهة، وإنشاء معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة داخل السوق، وإقامة كافيتيريا مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية للسوق.