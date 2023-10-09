تحرير 33 محضرا في حملات تموينية على المخابز والمحال بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 33 مخالفة.

وأسفرت الحملات التموينية في مدينة النوباريه عن ضبط 5 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين.

حملات في دمنهور وحوش عيسى

كما شنت المديرية حملات مماثلة بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكوم حمادة، وتم ضبط 3 محال لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشديد الرقابة على السلع

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز، فضلا عن متابعة الأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.