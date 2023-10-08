«الأوقاف» تعقد مقرأة سورة الكهف بمسجد السيدة نفيسة «فيديو»

أذاع برنامج «مع التلاوة»، الذي يعرض عبر قناة الناس، اليوم الأحد، لقطات من مقرأة سورة الكهف التي عقدتها وزارة الأوقاف بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بمشاركة كبار قراء القرآن الكريم.

وقرأ المشاركون الآية الثامنة والعشرون من سورة الكهف، وهي «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا».

إطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

تردد قناة الناس

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.