رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف» تعقد مقرأة سورة الكهف بمسجد السيدة نفيسة «فيديو»

كتب:

شريف سليمان
06:56 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
مقرأة قناة الناس

مقرأة قناة الناس

أذاع برنامج «مع التلاوة»، الذي يعرض عبر قناة الناس، اليوم الأحد، لقطات من مقرأة سورة الكهف التي عقدتها وزارة الأوقاف بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بمشاركة كبار قراء القرآن الكريم.

وقرأ المشاركون الآية الثامنة والعشرون من سورة الكهف، وهي «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا».

إطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

تردد قناة الناس

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

«الأوقاف» تنظم مقرأة كبار القراء في مسجد الحسين الثلاثاء: الدعوة عامة

عقد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد السيدة نفيسة السبت المقبل

«الأوقاف» تنظم مقرأة كبار القراء في مسجد الحسين الثلاثاء

بث مباشر.. انطلاق مقرأة كبار القراء برواية حفص في مسجد السيدة نفيسة

«الأوقاف»: عقد 832 مقرأة لتلاوة كتاب الله بمساجد الجمهورية

وزير الأوقاف يترك مقرأة كبار القراء ويسجد منفردًا.. اعرف السبب (صورة)