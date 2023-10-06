«الأوقاف» تفتتح 22 مسجدا في عدة محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، الجمعة، عددًا من المساجد في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ووصل إجمالي ما جرى افتتاحه اليوم إلى 22 مسجدًا، منهم مساجد إحلال وتجديد وصيانة، وبذلك تكون الوزارة قد افتتحت227 مسجدًا منذ يوم 1 يوليو الماضي حتى اليوم.

مساجد الإحلال والتجديد

وعن مساجد الإحلال والتجديد التي افتتحتها وزارة الأوقاف اليوم، وصل عددها إلى 16 مسجدًا، جاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف شمال سيناء

- السبيل - العريش.

مديرية أوقاف الغربية

- الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول.

مديرية أوقاف الجيزة

- مسجد عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23.

مديرية أوقاف الإسكندرية

- الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان.

مديرية أوقاف بني سويف

- عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى.

- السلام - بني حلة - سمسطا.

مديرية أوقاف البحيرة

- الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير.

- الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير.

مديرية أوقاف المنيا

- الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش.

- محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط.

- الشيخ منصور – دلجا – دير مواس.

مديرية أوقاف سوهاج

- العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة.

- التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام.

مديرية أوقاف الدقهلية

أبو النيل – أوليلة - ميت غمر.

مديرية أوقاف أسوان

- المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان.

- السنقاري – قرية السنقاري - مركز نصر النوبة.

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة، فقد افتتحت الأوقاف المصرية اليوم، إجمالي 6 مساجد صيانة في محافظات المنيا، البحيرة والغربية، وهي:

مديرية أوقاف المنيا

- الشعراوي – قرية السلام – بني مزار.

مديرية أوقاف البحيرة

- عنبر – بندر حوش عيسى.

مديرية أوقاف الغربية

- عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول.

- النصر – منشأة جنزور – طنطا أول.

- النور – الدراوشة – كفر خضر – طنطا أول.

- سيدي سعيد البسطويسي - المحلة أول.