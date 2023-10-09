رئيس جامعة السويس يطالب بتوخي الحذر من المعلومات المتداولة على منصات التواصل

أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ضرورة توخي الحذر عند تناول معلومات من شبكات التواصل الاجتماعي خلال متابعة انضباط سير العملية التعليمية من جداول المحاضرات والمعامل والورش المختلفة.

تناول معلومات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

وشدد رئيس جامعة السويس على ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بتناول أي معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لأن هناك بعضًا من أهل الشر الذين يتخذون من منصات التواصل وسيلة لنشر الشائعات وتزييف الفكر وتشويش الإدراك لاسيما لدى الشباب، فعلى الجميع التثبت من مصدر المعلومة وعدم الانسياق وراء دعاة الهدم.

وأشار خلال لقائه مجموعة من الطلاب إلى أن الكلية تعمل بشكل مستمر لاستحداث برامج أكاديمية مواكبة للتطور السريع في مجال الحاسب الآلي والمعلوماتية؛ كي تكون قادرة على تأهيل طلابها بالقدر الذي يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

انتظام سير الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات

اطمأن رئيس جامعة السويس على انتظام سير الدراسة بكلية، الحاسبات والمعلومات، ثم التقى مع مجموعة من الطلاب الجدد والقدامى بقاعة الاجتماعات، مؤكدا أن مستقبل سوق العمل في مصر والعالم يوفر فرصًا كبيرة ومتعددة لخريجي كليات الحاسبات.

وأوضح أن مستقبل خريجي الكلية سيكون مستقبلًا متميزًا نظرًا للاتجاه العالمي نحو الرقمنة، واستحداث فرص عمل جديدة تعتمد على مفهوم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتلاشي عدد من الوظائف التقليدية التي تعتمد على العامل البشري، الأمر الذي يقع ضمن التخصص الدقيق للدارسين بالكلية.