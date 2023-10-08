انطلاق النسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب في السويس

شهدت محافظة السويس، انطلاق دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، بمشاركة جميع مراكز الشباب التابعة لإدارات مديرية الشباب والرياضة في السويس.

فعليات اليوم الأول لمباريات دوري مراكز الشباب

شهدت مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة التي انطلقت في دور المجموعات، منافسة ساخنة على ملعبي مركز شباب الجبليات ومركز شباب المثلث، وجاءت المباراة الأولى في المجموعة الأولى بالأسبوع الأول على ملعب مركز شباب الجبلايات، بين فريق مركز شباب الجزيرة وفريق مركز شباب الخواطرة، وأسفرت عن فوز فريق مركز شباب الخواطرة 2 – 0، بينما أقيمت المباراة الثانية على ملعب مركز شباب المثلث، وأسفرت عن فوز فريق مركز شباب السلام على فريق الجبليات 4 – 3

مديرية الشباب والرياضة تتابع المباريات

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة متابعة المباريات وتهيئة أجواء تنافسية بين الفرق برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.