«تعليم مطروح» تحصل على المركز الثاني في مسابقة تنمية القدرات الموسيقية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن توجيه عام التربية الموسيقية حقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2023.

مطروح تحصد مراكز متقدمة في الموسيقي والمسرح والإلقاء

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن حصول محافظة مطروح على المراكز الأولى جمهورياً في عدد من المسابقات المركزية بأنشطة الموسيقي والمسرح والإلقاء الشعري والتحدث بالفصحى والتربية الاجتماعية والتربية الرياضية والكشفية، يعد نتيجة جهد متواصل طوال العام فى تدريب الطلاب الموهوبين، واستمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها «تعليم مطروح» خلال العامين الماضيين.

دعم الطلاب الموهوبين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، أن المديرية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم وتوفير المناخ التربوي المناسب لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين، وتحفيزهم وتكريمهم من أجل تشجيعهم مما يساهم في تفوقهم و تميزهم علميا و ثقافيا و فنيا.

ولفت «شحاتة»، أن تعليم مرسى مطروح زاخر بالمواهب الطلابية موجها بمواصلة انتقاء الطلاب الذين لديهم المواهب الفطرية والعمل على صقلها ورعايتها مع انطلاق العام الدراسي، وأهدى وكيل الوزارة إنجاز التربية الموسيقية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.