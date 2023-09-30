وكيل تعليم مطروح يناقش خطة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين للمناطق النائية

اجتمع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام لاستعراض اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد وخطة انطلاق وانتظام حركة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين للمناطق النائية يومياً من مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة مع انطلاق العام الدراسي الجديد غداً الأحد.

تجهيز أتوبيسات نقل المعلمين

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مسؤولي الحملة الميكانيكية بضرورة المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات لإدارات النجيلة وبراني والضبعة لمسافات تصل إلى 240 كيلومتر ذهابا وإياباً، ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس في المواعيد المحددة قبل بداية اليوم الدراسي لضمان أداء المعلمين عملهم على أكمل وجه، لافتاً أن موعد تحرك أتوبيسات نقل المعلمين لإدارتي براني والضبعة من أمام المديرية سيكون في تمام الساعة السادسة يوميا، بينما تحرك أتوبيسات النجيلة وفوكة في تمام الساعة السادسة والنصف صباح أيام العمل.

تنبيه السائقين بضرورة التعامل الجيد مع المعلمين

وأكد وكيل تعليم مطروح ببيان لمسئولي الحملة تنبيه السائقين بضرورة التعامل الجيد مع المعلمين تعظيما وإجلالا لحملة أقدس رسالة على وجه الأرض وهى رسالة العلم، مقدماً الشكر لرجال الحملة الميكانيكية بتعليم مطروح تقديرا لمجهوداتهم المتميزة وإخلاصهم في العمل خلال المرحلة الماضية وأثناء الاستعداد لبدء الدراسة.