تحرير 69 محضر إشغالات في حملة مكبرة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بحملة إشغالات بنطاق المدنية بإشراف المهندسة هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وجمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما، وصفاء أبو الحسن نائب رئيس مركز ومدينة طما، ومحمد رفعت مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة ومسؤول قسم الإشغالات بالوحدة.

تحرير 69 محضر إشغالات بطما

قالت المهندسة هوية الشافعي رئيس مركز ومدينة طما في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوحدة شنت حملة إشغالات بنطاق المدنية شملت شارع أبوفام، وشارع الملوحة وشارع حلقه السمك، وشارع مبارك وشارع الجيش وتم رفع الإشغالات من الشوارع، لتسهيل حركة المرور للمواطنين ورفع 69 إشغال وتحرير محاضر للمخالفين.

تحديد نطاق كل محل وعقار

وأضافت رئيس الوحدة المحلية أنه تم التنبيه على جميع أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين ومساحة كلا منهما الخاصة داخل عقاره ومحله الخاص، وعدم التعدي على الشارع كما تمت مصادرة الإشغالات بشارع مبارك.

حماية حرم الشارع

وأوضحت رئيس الوحدة المحلية بطما أنه يجرى المتابعة الدائمة للشوارع للحفاظ على النظافة والمظهر العام وحرم الطريق، موضحة أن الإزالة والمصادرة تمت بمعدات الوحدة المحلية لمدينة طما.