عاجل.. أزمة لمروان عطية في الأهلي.. لماذا انقلب عليه كولر؟

شهدت الساعات الماضية، جلسات من جانب بعض أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مروان عطية لاعب وسط الفريق، بعد غيابه عن تشكيل المارد الأحمر في المباريات الماضية، وجلوسه على دكة البدلاء، وكان آخرها في مباراة الإسماعيلي الماضية.

كولر غاضب من تراجع مستوى مروان عطية

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، غاضب من تراجع مستوى مروان عطية منذ انطلاقة الموسم الجاري، وعدم ظهوره بنفس المستوى الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وأكد المصدر، أن أحد أعضاء الجهاز الفني تحدث مع اللاعب وطالبه بالعمل على استعادة مستواه في أقرب فرصة، وتنفيذ تعيلمات الجهاز الفني للعودة مرة أخرى لتشكيل الفريق في المباريات المقبلة.

فترة صعبة تنتظر مروان عطية في الأهليوأوضح المصدر، أن عضو الجهاز الفني شدد على مروان عطية، بأن الفترة المقبلة، ستكون صعبة عليه إذ لم يستعيد مستواه العالي مرة أخرى، خاصة في ظل تألق أحمد نبيل كوكا، وقناعة كولر بإمكانياته الفنية ومشاركته في أكثر من مباراة بالتشكيل الأساسي.

وغاب عطية، عن مباريات الأهلي في الفترة الماضية، إذ لم يظهر في التشكيل الأساسي للفريق في أكثر من مباراة، كان آخرها أمام الإسماعيلي أمس الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول بالأهلي على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.