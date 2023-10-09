ضبط بقال بتهمة التصرف في الزيت والسكر التمويني بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المدعمة لضبط ومتابعة المواد التموينية المدعمة.

تصرف في الزيت والسكر

أشار القلش إلى أنّ إدارة العامرية التموينية بالمديرية، برئاسة حسن داود شنت حملة تموينية في نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط أحد البدالين التموينيين لقيامه بالتصرف في كمية من الزيت والسكر التمويني، وتبين وجود تصرف في كمية 1031 كيلوجراما من السكر التمويني، و64 زجاجة زيت تمويني.

تصرف في الدقيق المدعم

وأضاف المهندس محمود القلش، أنّ الحملة ضبطت أحد المخابز البلدية للتصرف في 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، كما ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بالتصرف في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجراما واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.