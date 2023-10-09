سوسن بدر تبدأ تصوير مسلسل «حدوتة منسية» خلال أيام

تعاقدت الفنانة سوسن بدر على بطولة مسلسل جديد، يحمل اسم «حدوتة منسية» مكوّن من 30 حلقة، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال أيام قليلة.

أبطال مسلسل «حدوتة مصرية»

ويُشارك في بطولة مسلسل «حدوتة منسية» بجانب سوسن بدر، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عبير صبري، ونانسي صلاح، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمد علي رزق وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين، ويتناول العمل قصة اجتماعية مختلفة.

وفي سياق آخر، تترقب الفنانة سوسن بدر، انطلاق العرض العالمي الأول، لفيلمها الجديد «آل شنب» خلال فاعليات الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، ويُشاركها في البطولة كل من ليلى علوي، ولبلبة، وأسماء جلال، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وخالد سرحان، وعلي الطيب، وابتهال الصريطي، وحسن مالك، وسلافة غانم، ونورين أبو سعدة، وأحمد عصام، وهبة يسري، من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

«آل شنب».. فيلم لايت عائلي

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.