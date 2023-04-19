مسلسل جميلة الحلقة 27.. مقتل زوج سوسن بدر السابق

شهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، تعرض رجب الرجل الغريب ويجسد دوره صبحي خليل، للقتل خنقًا على يد أحد الأشخاص المجهولين داخل سيارته الميكروباص، وذلك في الوقت الذي اعترفت فيه شهيرة والدة جميلة وتؤدي دورها سوسن بدر، لأبنائها بهوية هذا الرجل الذي يعد زوجها السابق ووالد ابنتها آية وتجسد دورها سامية عاطف.

مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، سردت شهيرة حكايتها وأسرارها عن أبنائها، وتأكيدها أن زوجها الأول قُتل نتيجة عملية الثأر وترك لها ابنهما أكرم طفلًا رضيعًا ويجسد دوره نبيل عيسى، ثم تزوجت من رجب ابن عمها وتركها وسافر العراق وانقطعت أخباره في الوقت الذي كانت حاملًا في ابنتهما آية.

أحداث مسلسل جميلة

وكشفت شهيرة أنّ زواجها من سالم الألفي جعلها في مرتبة اجتماعية أعلى، وغيّر هويتها واسمها، وأنجبت ابنتهما جميلة، ونسب إليه كل من أكرم وآية.

ذهبت شهيرة إلى حبيبها طارق نصار ويؤدي دوره سامح الصريطي، ليخبرها أنه وفقًا لاتفاقهما تم التخلص من رجب وقتله، وعاتبته غاضبة بتأكيدها أنّ أبناءها عرفوا سرها ومن ثم لا يوجد داعي للتخلص منه، وزعم طارق أن من نفذ عملية القتل يريد 20 مليون جنيه.

وتكشف الحلقات المقبلة إذا ما كان طارق نصار هو الذي استعان بأحد لقتله، أم شخصًا آخر، ويزعم طارق أنه تخلص منه لابتزاز شهيرة والحصول منها على ملايين الجنيهات.