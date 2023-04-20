مسلسل جميلة الحلقة 28.. القبض على سوسن بدر بتهمة قتل زوجها السابق

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، إلقاء القبض على شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بتهمة قتل زوجها السابق الرجل الغريب، والذي يقوم بدوره صبحي خليل، وذلك بعد البلاغ الذي تقدمت به ضدها ابنتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف، وذلك بعد معرفتها بأن هذا الرجل هو والدها الحقيقي، وعندما تذهب لزيارته تكتشف تعرضه للقتل.

مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، تجلس شهيرة والدة جميلة، بصحبة شريف المحامي زوج ابنتها آية ويقوم بدوره هشام إسماعيل، وفي الوقت الذي يهاجم فيه جميلة بسبب ثبوت بنوتها لوالدها سالم الألفي، فيما ثبت نسوب زوجته آية للرجل الغريب الفقير، وتفاجئه شهيرة بأن جميلة وزعت الميراث على أشقاءها حسب الشرع.

أحداث مسلسل جميلة

ويشعر شريف بالسعادة لحصول زوجته على ميراثها، ويطلب من شهيرة أن تصالحه على ابنتها آية، ليعتذر لها عن طرده إياها من المنزل بملابس النوم ومنع طفلتها عنها وتطليقها بعد علمه بعدم حصولها على ميراثها لأنها ليست ابنة سالم الألفي.

أزمات عائلة جميلة

ومع مغادرة شهيرة بصحبة شريف، يفاجئهما عدد من رجال المباحث، ويخبرون شهيرة بأنها سيتم القاء القبض عليها، بتهمة قتل الرجل الغريب، ورغم محاولاتها في النيابة الإنكار إلا أنها استسلمت وقررت الاعتراف بكل ماحدث.