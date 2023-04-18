مسلسل جميلة الحلقة 27.. سوسن بدر تكشف سرها من امرأة فقيرة لشهيرة هانم

شهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، اعتراف شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بالأسرار التي كانت تخفيها عنهم على نحو أكثر من 35 عامًا، وكيفية زواجها من المحامي الكبير سالم الألفي، وكيف تغيرت هويتها من صباح المرأة البسيطة، إلى شهيرة هانم صاحبة أشهر المدارس في المنطقة، ومن هو الرجل الغريب الذي ظهر في حياتها فجآة وظل يطاردها.

مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، سردت شهيرة حكايتها أمام أبناءها جميلة، وأكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، وآية وتقوم بدورها سامية عاطف، وأشارت إلى أنها تزوجت بعد إتمام الشهادة الإعدادية من رجل فقير يدعى سعيد رمضان وهو والد أكرم، وتوفى على إثر قتله بسبب الثأر.

أحداث مسلسل جميلة

واضطرت شهيرة للهرب إلى القاهرة، وهى تحمل أكرم طفلًا رضيعًا بين يديها، وذهبت إلى عمها الذي كان يعمل بواب عمارة، واستقبلها وبعد انتهاء شهور العدة تزوجت من ابنه رجب وحملت في ابنتها آية، وسافر رجب إلى العراق وانقطعت أخباره، وتوفى عمها، واضطر أصحاب العمارة إلى طردها.

أزمات مسلسل جميلة

وتحدثت عن الفترات الصعبة التي عاشتها في ظل الفقر والجوع وهى وحيدة وتعاني من الحمل وطفل رضيع على يديها، حتى التقت بسالم الألفي، الذي قرر مساعدتها وتزوجها وغيّر اسمها من صباح إلى شهيرة علام، اسم موكلة يديه توفيت، وسافرت معه إلى الكويت عدة سنوات وعلمّها أصول الحياة واشترى لها الدكتوراه، وعادوا جميعًا بعدما أنجبت منه ابنته جميلة، ونسب أكرم وآية إليه وحملا اسمه.