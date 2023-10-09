رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«العمل»: انتهاء فعاليات برنامج التدريب على 6 مهن في الإسكندرية

كتب:

ماهر هنداوي
10:56 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جانب من ورش التدريب

جانب من ورش التدريب

أنهت مديرية العمل في الإسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني الثاني على مهن التسويق الإلكتروني والفوتوشوب والمونتاج والأنيميشن والتصوير والرسوم المتحركة، وجرى تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين، في إطار بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع، الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في المجالات كافة لسوق العمل المصري.

وظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية

وأوضحت وزارة العمل في بيان عنها، أنّ الدورة التدريبية جاءت في إطار توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل، وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية، والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب.

من جانبه، أوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل في الإسكندرية، أنّه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي داخل المحافظة، ما يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني، من خلال تطوير مهاراتهم لتتناسب مع سوق العمل.

تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية

وأكد أنّه جرى تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية بمقر مركز أركان لـ84 متدربا ومتدربة من الجنسين على المهن المستحدثة، وتوفير فرص عمل جديدة في العديد من المجالات التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع وعدد من اعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة، وإيفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني.

اقرأ المزيد:

وزارة العمل تعلن تفاصيل 5702 وظيفة شاغرة.. الرواتب تبدأ من 3000 جنيه

تفاصيل وظائف وزارة العمل.. جميع التخصصات ورواتب تصل لـ8 آلاف جنيه

وزارة العمل تعلن 10 وظائف جديدة في القليوبية.. رواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

إنجازات 10 سنوات.. وزارة العمل وفرت وظائف لـ7 ملايين شاب وخريج
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.