«العمل»: انتهاء فعاليات برنامج التدريب على 6 مهن في الإسكندرية

أنهت مديرية العمل في الإسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني الثاني على مهن التسويق الإلكتروني والفوتوشوب والمونتاج والأنيميشن والتصوير والرسوم المتحركة، وجرى تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين، في إطار بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع، الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في المجالات كافة لسوق العمل المصري.

وظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية

وأوضحت وزارة العمل في بيان عنها، أنّ الدورة التدريبية جاءت في إطار توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل، وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية، والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب.

من جانبه، أوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل في الإسكندرية، أنّه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي داخل المحافظة، ما يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني، من خلال تطوير مهاراتهم لتتناسب مع سوق العمل.

تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية

وأكد أنّه جرى تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية بمقر مركز أركان لـ84 متدربا ومتدربة من الجنسين على المهن المستحدثة، وتوفير فرص عمل جديدة في العديد من المجالات التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع وعدد من اعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة، وإيفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني.