تفاصيل وشروط وظائف جامعة بنها الأهلية.. يومان على غلق باب التقديم

أعلنت جامعة بنها الأهلية، أن آخر موعد للتقديم على الوظائف الفنية والإدارية بالجامعة بعقد سنوي قابل للتجديد وبمرتبات مجزية، بعد غد الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة فى جامعة بنها الأهلية، وشروط التقديم، قبل يومين من إغلاق باب التقديم، وفقا لما أعلنت الجامعة على موقعها الرسمى.

الوظائف الشاغرة

1- الوظائف الإدارية

- أخصائي شؤون تعليم وطلاب

يشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب، خبرة في مجال الوظيفة بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو ما يعادلها، خبرة للعمل بنظام الساعات المعتمدة وإجادة استخدام الكمبيوتر.

- أخصائي موارد بشرية

يشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب، خبرة في مجال الوظيفة بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو ما يعادلها، إجادة استخدام الكمبيوتر.

- أخصائي شؤون مالية واستحقاقات

الحصول على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، خبرة في الشؤون المالية والمرتبات والاستحقاقات والمزايا والمكافآت والاستحقاقات والتأمينات، ويفضل أن تكون بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو ما يعادلها، إجادة استخدام الكمبيوتر.

- أخصائي مشتريات

يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، خبرة في مجال المشتريات في العمل الجامعي، ويفضل أن تكون بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو ما يعادلها، إجادة استخدام الكمبيوتر.

- أمين مخزن

يمتلك مؤهل مناسب، خبرة في إدارة المخازن، والإلمام التام بنظم ولوائح المخازن.

- أخصائي علاقات عامة وإعلام

يشترط الحصول على بكالوريوس إعلام، خبرة في مجال الوظيفة وإجادة استخدام الكمبيوتر، والتعامل مع وسائل الاتصال.

- سكرتارية

يشترط الحصول على مؤهل عال مناسب، خبرة في مجال الوظيفة وإجادة استخدام البرامج المكتبية واللغة الإنجليزية.

- أخصائي تكنولوجيا المعلومات

يشترط الحصول على بكالوريوس هندسة أو حاسبات ومعلومات، خبرة في مجال العمل بالجامعات، وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والشبكات وبرامج التطبيقات الجامعية.

2- الوظائف الفنية

- مهندس كهرباء بالإدارة الهندسية

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، خبرة في التعامل مع أنظمة أعمال التيار الخفيف، إجادة اللغة الإنجليزية والبرامج الهندسية.

- مهندس ميكانيكا بالإدارة الهندسية.

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

- أمن صناعي وسلامة مهنية.

يشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب، خبرة مناسبة في مجال الوظيفة وتشغيل وصيانة منظومات الحريق، ويفضل من حصل على دورات تدريبية متخصصة في مجال الوظيفة المطلوبة.

- مشرف إدارى

يشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب، خبرة في إدارة المباني والقاعات التعليمية ومشتملاتها وتجهيزها، واستيفاء احتياجاتها وصلاحيتها للعملية التعليمية.

- فني صيانة حاسب آلي

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم التشغيل والتطبيقات.

- فني سباكة صحية

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في صيانة أعمال السباكة والتمديدات الصحية.

- فنى كهرباء

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في صيانة أعمال الكهرباء والتمديدات الكهربائية.

- فنى تشغيل مصاعد

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في تشغيل المصاعد وتحديد أعطالها ومتابعة الصيانات اللازمة لها.

- نجار

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في أعمال النجارة وصيانة المصنوعات الخشبية، ويفضل من له خبرة في أعمال الديكور.

- فنى زراعة (بستاني)

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في أعمال الزراعة والري وتنسيق الحدائق والبستنة

- فني تشغيل وصيانة شبكات IT

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في صيانة الأجهزة والشبكات.

- فنى معمل حاسب آلى

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في مجال العمل.

- فنى معامل

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في مجال العمل.

- فنى تكييف وتبريد

يشترط مؤهل مناسب، خبرة في تشغيل منظومة التكييف المركزي والتكييفات المنفصلة، والإبلاغ عن الأعطال والقيام بأعمال الصيانة.

- مسؤول رعاية شباب

يشترط مؤهل عالي مناسب، خبرة في مجال الوظيفة.

ونوهت الجامعة أنه سيتم إخطار من وقع عليه الاختيار المبدئي لحضور المقابلة الشفهية.

الشروط العامة لوظائف جامعة بنها الأهلية

- السن لا يزيد على أربعين سنة.

- الأفضلية للقاطنين بالقرب من موقع الجامعة بمدينة العبور.

- الأفضلية بحسب مدة الخبرة وتنوعها ومدى اتصالها بالعمل الجامعي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسير والسلوك.

- يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.