وظائف شاغرة في بنك القاهرة.. اعرف الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

حدد بنك القاهرة، الشروط والتخصصات الجامعية المطلوبة في الوظائف الشاغرة بالبنك، والمعلنة عبر الصفحة الرسمية له، على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وذلك للراغبين في التقدم لتلك الوظائف.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك القاهرة حاصلا على مؤهل عالٍ في تخصص علوم الكمبيوتر، أو تخصص الهندسة أو تخصص التكنولوجيا ذات الصلة.

- يفضل الحاصلين على درجة الماجستير كميزة إضافية.

- أن يكون سبق له العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات في تخصصات هندسة المؤسسات.

طرق التقديم في وظائف بنك القاهرة

التقديم سيكون إلكترونيا فقط، من خلال الموقع الرسمي لفحة البنك عبر موقع لينكد أن من خلال الرابط.

كل ما تريد معرفته عن وظائف بنك القاهرة

وكشف بنك القاهرة، عن كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة، على النحو التالي:

- يكون مسؤولا عن تطوير ومراجعة التصاميم المعمارية والمنطقية والمادية؛ للتصميم والسياسات والمعايير، والعمل بشكل استباقي.

- تحديد التحديات التقنية والعمل على حلها وتحسين التوافق مع الهندسة المعمارية.

- العمل على صياغة بنية المؤسسة وتكنولوجيا المعلومات بها، والتي تتوافق مع احتياجات العمل.

- الاتصال مع أصحاب المصلحة والعمل على توصيل المفاهيم التقنية بوضوح ودقة.

- البحث عن التقنيات الحالية والتقنيات الناشئة واقتراح التغييرات عند الحاجة.