وظائف خالية بشركة الصوامع في 9 محافظات.. التفاصيل والشروط

أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن فتح باب التقديمات للعمل بصوامع الشركة بعقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة لسد حاجة العمل عند الاحتياج وذلك في محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، والوادي الجديد.

التخصصات المطلوبة في وظائف شركة الصوامع

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة خدمة المواطنين في محافظة المنيا التخصصات المطلوبة في الشركة وتشمل: مهندس كهرباء، حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء بتقدير جيد جدا، خريج جامعة حكومية، مهندس ميكانيكا حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية بتقدير جيد جدا جامعة حكومية، فني كهرباء، حاصل على دبلوم صناعي قسم كهرباء، فني ميكانيكا حاصل على دبلوم صناعي قسم ميكانيكا، أخصائي زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة، فني زراعي حاصل على دبلوم زراعي، أمين عهدة «قمح» حاصل على دبلوم متوسط يفضل دبلوم زراعة، وزان حاصل على دبلوم متوسط، وحاصل علي رخصة وزن سارية، مندوب أمن حاصل على دبوم متوسط.

شروط التقديم في وظائف شركة الصوامع

وتشمل شروط التقديم لتلك الوظائف: ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1 يناير 2024، وأن يكون من أبناء المحافظات الـ9 المذكورة، وأن يجتاز الاختبارات الخاصة لكل وظيفة، ويتم تقديم الطلبات خلال الفترة من 18 أكتوبر الجاري وحتى 25 أكتوبر من نفس الشهر على عنوان الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بميدان السواح بالقاهرة أو الاتصال على الرقم 22845561.