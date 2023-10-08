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3 وظائف شاغرة من «فرصنا».. قدم الآن بهذه الشروط

كتب:

عبدالعزيز سلامة
07:46 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
وظائف - أرشيفية

وظائف - أرشيفية

أعلن موقع «فرصنا» عن عدد من الوظائف الشاغرة، والمتوفرة في بعض شركات القطاع الخاص، والتي تحتوي على عدد من المميزات، وهي وظائف: مسؤول مبيعات، ومدخل بيانات، وسائق مندوب شحن.

وظيفة مسؤول مبيعات

تطلب إحدى شركات التجارة والتوزيع، مسؤول مبيعات داخلية، داخل هيبر ماركت في «التجمع الخامس - المعادي - العبور - شيراتون- 6 أكتوبر»، بالشروط التالية:

- مؤهل عال.

- خبرة تبدأ من 0 إلى سنتين في مجال مبيعات الهايبر ماركت و في مجال منتجات الاضاءة.

- التفاوض والتواصل الفعال مع العملاء.

- لا يشترط اللغة الانجليزية.

- السن المطلوب يبدأ من 22 إلى 27 سنة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي بمستوى جيد جدا.

- التعامل مع مايكروسوفت أوفيس بشكل جيد جدا.

- يمكنك التقديم من هنــــا.

وظائف مدخل بيانات

تطلب وظيفة مدخل بيانات عدد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لها وهي:

- أن يكون حديث التخرج.

- يمتلك سنة خبرة على الأكثر.

- لا يشترط اللغة الانجليزية.

-  يبدأ سنه من 21 إلى 26 سنة.

- يعامل مع الحاسب الآلي بمستوى جيد جدا.

- التعامل مع مايكروسوفت أوفيس بشكل جيد جدا.

- ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من هنــــا.

سائق مندوب شحن 

يتطلب لوظيفة سائق مندوب شحن، الشروط التالية:

- لا يشترط سنين خبرة.

- ذكور فقط.

- السن من 22 إلى 45 سنة.

- الحصول على الشهادة الابتدائية.

- ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من هنــــا.

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