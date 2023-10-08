3 وظائف شاغرة من «فرصنا».. قدم الآن بهذه الشروط
كتب:
عبدالعزيز سلامة
07:46 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
وظائف - أرشيفية
أعلن موقع «فرصنا» عن عدد من الوظائف الشاغرة، والمتوفرة في بعض شركات القطاع الخاص، والتي تحتوي على عدد من المميزات، وهي وظائف: مسؤول مبيعات، ومدخل بيانات، وسائق مندوب شحن.
وظيفة مسؤول مبيعات
تطلب إحدى شركات التجارة والتوزيع، مسؤول مبيعات داخلية، داخل هيبر ماركت في «التجمع الخامس - المعادي - العبور - شيراتون- 6 أكتوبر»، بالشروط التالية:
- مؤهل عال.
- خبرة تبدأ من 0 إلى سنتين في مجال مبيعات الهايبر ماركت و في مجال منتجات الاضاءة.
- التفاوض والتواصل الفعال مع العملاء.
- لا يشترط اللغة الانجليزية.
- السن المطلوب يبدأ من 22 إلى 27 سنة.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي بمستوى جيد جدا.
- التعامل مع مايكروسوفت أوفيس بشكل جيد جدا.
- يمكنك التقديم من هنــــا.
وظائف مدخل بيانات
تطلب وظيفة مدخل بيانات عدد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لها وهي:
- أن يكون حديث التخرج.
- يمتلك سنة خبرة على الأكثر.
- لا يشترط اللغة الانجليزية.
- يبدأ سنه من 21 إلى 26 سنة.
- يعامل مع الحاسب الآلي بمستوى جيد جدا.
- التعامل مع مايكروسوفت أوفيس بشكل جيد جدا.
- ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من هنــــا.
سائق مندوب شحن
يتطلب لوظيفة سائق مندوب شحن، الشروط التالية:
- لا يشترط سنين خبرة.
- ذكور فقط.
- السن من 22 إلى 45 سنة.
- الحصول على الشهادة الابتدائية.
- ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من هنــــا.