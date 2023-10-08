وظائف جديدة للمعلمين في بني سويف.. اعرف التخصصات والشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، عن حاجتها لعدد من التخصصات للعمل بنظام الحصة في إدارة ناصر التعليمية، وفق عدد من الشروط والإجراءات المعينة التي تضمنت الأفضلية لمن سبق له العمل ولديه خبرة تعليمية.

الشروط المطلوبة للعمل بالحصة في إدارة ناصر التعليمية ببني سويف

حددت مديرية تعليم بني سويف عددًا من الشروط الواجب توافرها للمتقدم لشغل الوظيفة وهي:

1 - أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي مناسب للمرحلة ويفضل بكالوريوس تربية عام للمرحلة الإعدادية أو بكالوريوس تربية تعليم أساسي للمرحلة الابتدائية فقط.

2- أن يكون لديه خبرة سابقة يفضل من عمل بالأجر العام الماضي، ويستثنى شرط الخبرة للتربية الرياضية فقط.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

4 - أن يكون تخصص المتقدم من بين التخصصات المطلوبة.

5- أن يقبل المتقدم العمل في أي مكان تراه اللجنة طبقا لمدارس العجز الموجود في الإدارة.

التخصصات المطلوبة للعمل بالحصة في إدارة ناصر التعليمية

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف التخصصات المطلوبة التي جاءت كالتالي:

1- اللغة العربية

2- الرياضيات.

3- العلوم.

4- التربية الرياضية.

المستندات المطلوبة للعمل بالحصة في إدارة ناصر التعليمية

1- شهادة المؤهل الدراسي أو صورة منه

2- صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي.

3- صورة من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

4 - خطاب أو صورة ترخيص لمن سبق له العمل خبرة سابقة.

5- إقرار استلام العمل للعام السابق.

6- تقبل اللجنة الأوراق من يوم الأحد الموافق 8/10/2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا على أن يكون آخر موعد يوم الأربعاء 11/10/2023، ولا ينظر لمن تقدم بعد هذا الموعد أو أي ملفات مخالفة للشروط.