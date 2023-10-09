عواصف ترابية تضرب 11 محافظة.. و«الأرصاد» تحذر: تحجب الرؤية على الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، من تعرض عدد من المحافظات إلى ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية والفرعية، لاسيما التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، إضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية.

طقس الساعات المقبلة في المحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض 11 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، والفيوم، والمنيا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، خلال الساعات المقبلة، إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني هذه المحافظات بتوخي الحذر أثناء القيادة، نظرا لوجود الأتربة العالقة، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية، والحساسية، ومرضى حساسية العيون.

تحذيرات من طقس الساعات القادمة في المحافظات

وتشير التوقعات أيضا إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع وجود غطاء حسابي وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على جميع المحافظات.

وتعرض، قبل قليل، عدد من المحافظات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينها بورسعيد، والسويس، ودمياط، مع توقعات بزيادة فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم، وانخفاض درجات الحرارة.