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المرصد السوري: إصابة 11 من قوات الأمن الكردية في قصف جوي تركي قرب المالكية

كتب:

هانى حسن
12:10 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي، وإصابة العشرات بجروح، في قصف جوي تركي استهدف أحد مراكزهم قرب مدينة المالكية الحدودية في شمال شرق سوريا، أمس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت قوات الأمن الداخلي، فجر الاثنين، استهداف طائرة حربية تابعة لـ تركيا، ما أدى إلى وفاة عدد من أعضاء قواتنا وإصابة آخرين من دون تقديم تفاصيل إضافية. 

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