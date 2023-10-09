المرصد السوري: إصابة 11 من قوات الأمن الكردية في قصف جوي تركي قرب المالكية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي، وإصابة العشرات بجروح، في قصف جوي تركي استهدف أحد مراكزهم قرب مدينة المالكية الحدودية في شمال شرق سوريا، أمس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت قوات الأمن الداخلي، فجر الاثنين، استهداف طائرة حربية تابعة لـ تركيا، ما أدى إلى وفاة عدد من أعضاء قواتنا وإصابة آخرين من دون تقديم تفاصيل إضافية.