قتلى وجرحى في قصف تركي على وحدات حماية الإيزيديين بالعراق

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بسقوط قتلى وجرحى في قصف نفذته طائرات تركية ضد مقار وحدات حماية الإيزيديين، في بلدة سنوني قرب سنجار بمحافظة نينوى في العراق.

عمليات عسكرية تركية

وفي سياق آخر، قال مجلس الأمن القومي التركي، في وقت سابق، إنّ العمليات العسكرية التركية الحالية والمستقبلية على طول حدودها الجنوبية، ضرورية لأمن البلاد، لكنها لا تستهدف سيادة جيرانها.

وترك البيان المصاغ بغموض، الباب مفتوحا أمام احتمال أن يفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتهديدات التي وجهها أول أمس الإثنين، بشن هجوم جديد يستهدف القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا.

التهديدات التركية

من جانبهم، قال مسؤولون أكراد أمريكيون وسوريون، إنّ التهديدات التركية بالتدخل لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترًا، تُعامل على أنّها «خطيرة»، وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنّ الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون لمناطق مخطط أن تكون مراكز هجمات» دون تقديم أي تفاصيل.