«تموين بني سويف»: جار إنشاء مراكز مطورة لخدمة المواطنين في جميع القرى

قال المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، إنه جرى تطوير ما يقرب من 12 مكتب مطور على مستوى المحافظة، لمنع تكدس المواطنين خلال تلقي الخدمات.

تحويل مكاتب التموين إلى مراكز مطورة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القيادة السياسية كانت مهتمة بتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز مطورة.

وأشار إلى أنه جار تطوير بقية مكاتب التموين الموجودة داخل المحافظة، لجعلها متطورة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.