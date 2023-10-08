أحمد موسى: غدا مفاجأة من الحكومة للمواطنين بشأن الأسعار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعلن غدًا تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي تشمل 9 سلع غذائية.

إجراءات من الحكومة لصالح المواطن

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تكليفا رئاسيا للحكومة مفاده «الأسعار»، مضيفا أنه يكون هناك إجراءات سوف نسمعها من رئيس الوزراء غدا جميعها لصالح المواطن.

بعض السلع شهدت انخفاض أسعارها، على سبيل الذكر لا الحصر، السكر الذي انخفض 8 جنيهات، وغدًا ينخفض 3 جنيهات إضافية، ليكون إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا، إلى جانب سلع أخرى.

عدم فرض التسعيرة الجبرية

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا لأن الحديث عن سوق حر، ولكن الاتفاق على تحديد سعر للسلع لا يزيد عنها.