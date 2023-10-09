فى يومه العالمي.. أبرز إنجازات البريد المصري خلال 2023

تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد اليوم، والذي يوافق التاسع من أكتوبر، وهو اليوم الذي حدده الاتحاد البريدي العالمي (UPU) بعد مرور 5 سنوات على تأسيسه في برن عاصمة سويسرا عام 1969، لذلك يحتفل البريد المصري بهذا اليوم معلنا فتح متحفه مجانًا للزائرين وتنظم العديد من الفعاليات.

وبمناسبة اليوم العالمي للبريد، ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز إنجازات البريد المصري خلال السنة الماضية.

ووفقا لبيانات الهيئة القومية للبريد، تم تنفيذ خطة شاملة للتطوير، منها تطوير مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، ليصل عدد المكاتب المطورة إلى 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتبا من جميع أنحاء الجمهورية.

وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح رئيس الجمهورية متحف البريد المصري بعد تطويره وتجديده، وشملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته وزيادة معروضاته، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكواد الاستجابة السريعة والواقع المعزز.

افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة

وخلال العام الماضي، افتتحت الهيئة مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة بعد تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، وكذلك افتتاح 3 مكاتب تاريخية في أسوان، والتوسع في فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة، لا سيما أوقات صرف المعاشات، إذ تم إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.

إطلاق البريد المصري تطبيق ياللا yalla

كما أطلق البريد المصري تطبيق «ياللا yalla»، الذي يعد أول تطبيق فائق (super app) في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات، ومزود بحلول الدفع (PSP) بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باي سكاي، وفقا لبيانات الهيئة القومية للبريد.