محافظ القليوبية يبحث مع سفير كازاخستان سبل دعم التعاون المشترك

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وجاسولان أوراكولي بيسمبييف نائب منطقة أتيراو بجمهورية كازاخستان، والسكرتير الأول طالغات إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، والوفد المرافق لهم، بمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسة بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان

ورحبَّ المحافظ القليوبية بسفير كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية لمبنى ديوان عام المحافظة، مُشيراً إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

وعُقد اجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وقدم السفير والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ القليوبية على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، والإشراف العام على ترتيبات الزيارة مما أدى إلى ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للدولة المصرية.

لقاءات واتصالات رئاسية متبادلة بين البلدين

وأشار محافظ القليوبية إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

وقام محافظ القليوبية يرافقه السفير والوفد المرافق بجولة في المنطقة الإستثمارية الجديدة ببنها، حيث أعرب السفير ومرافقوه أن هذه المنطقة تعد مشروع حيوي وإنجاز وتجربة لتحسين مناخ الاستثمار.

وتضمنت الجولة تفقد معرض مقام على مساحة 80 م2 لعرض منتجات غذائية متنوعة من الموالح والفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان والحلويات وعسل النحل والعصائر والأسماك ومصنعات الأسماك.

وأبدى الجانب الكازاخستاني إعجابه بالمنتجات المعروضة، وأشار سفير كازاخستان بأن جمهورية كازاخستان تشتهر بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، حيث يبلُغ إنتاج القمح في جمهورية كازاخستان 20 مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بتوافر جلود الماشية والتي تُستخدم في صناعة الجلود.