محافظ القليوبية يستقبل سفير السويد في القناطر .. (صور)

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، الأربعاء، القائم بأعمال سفير السويد، بيراكسيل فريلنجسدروف، لتفقد مشروع الفصل الأخضر بمدرسة القناطر الحديثة للغات بالتقسيم السياحي بالقناطر الخيرية.

وعقب تفقده الفصل الأخضر، الذي تمت زراعته بأنواع مختلفة من الصبار، لعدم احتياجه لكميات كبيرة من المياة، حتى لا يؤثر على أسطح الفصول المقام فوقها، قدم القائم بأعمال سفير السويد الشكر، لمحافظ القليوبية، والشركات المصرية والسويدية الداعمة لهذا المشروع، الذي يعلم الأطفال كيفية الاهتمام بنظافة وجمال البيئة.

وأكد أن هذه المبادرة تهدف لتدريب العقول على التفكير، كون البيئة النظيفة تساعد على الابتكار، فيما أعرب الهجان عن سعادته بتفقد مشروع الفصل الأخضر، بحضور القائم بأعمال سفير السويد في مصر، مشيرا إلى أنه فخور بهذه التجربة الرائدة لتعليم الأطفال الاهتمام بالبيئة وجمالها وزراعة شجرة خضراء، تضفي لمسة جمالية مميزة على المدرسة محراب العلم وتكسب الأطفال الإحساس بجمال الطبيعة، وأنه يسعى جاهدا لتطوير منظومة التعليم بالقليوبية وتنمية وتجميل المدارس.

وأشاد "الهجان" بالمشروع وجهود دولة السويد في هذا المجال، ووجه بتعميم التجربة على جميع مدارس المحافظة، مضيفا الى ضرورة المشاركة المجتمعية والتعاون بين الشركات السويدية والشركات المصرية وأن مشروع زراعة الأسطح منتشر في عدد من المحافظات، ويتمنى انتشاره في مدن محافظة القليوبية للحد من الاحتباس الحراري وخلق بيئة نظيفةخضراء.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات المشاركة المجتمعية ومجتمع الأعمال والتعاون الدولي في مجال التنمية في مصر، والذى يشهد تنامي غير عادي خلال الفترة الحالية.

وأضاف المحافظ، أن مشروع زرع شجرة من المشروعات الهامة حيث بدأ بزراعة أسطح المنازل والمدارس، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة للمشروع هي الفصل الأخضر في إطار تحسين بيئة التدريس والدراسة بالمدارس لتشجيع الطلاب علي محاربة الاحتباس الحراري، وخلق جو للطلبة والطالبات لرفع الحالة الذهنية والقدرة الاستيعابية.