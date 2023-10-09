فوز طلاب الجامعة اليابانية بالمركز الثاني عالميا في مسابقة كاسحات الألغام

حصد فريق نادي الروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الثاني عالميا، في أول مشاركة له فى مسابقة كاسحات الألغام الدولية، حيث جاء بعد فريق دولة بوليفيا بمسابقة العلمين الدولية للروبوتات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة أكثر من 120 فريق بإجمالي يقارب 1000 متسابقا من مصر، والكويت، والأردن، وبوليفيا، وبولندا، وبنجلاديش.

وضم فريق طلاب الجامعة الفائز كلا من الطلاب يوسف أنس «الفرقة الخامسة – هندسة ميكاترونيات»، وعبد العزيز سرور «الفرقة الثالثة – هندسة حاسب»، ومصطفى أحمد «الفرقة الرابعة – هندسة حاسب»، وأحمد حسين «الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات»، وعلياء حماد «الفرقة الثالثة – هندسة حاسب»، ومحمد عقل «الفرقة الثالثة – هندسة حاسب»، وعبد الرحمن حمدي «الفرقة الثالثة – هندسة حاسب»، وهبة أبوخليل «الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات»، ومحمد محيي «الفرقة الخامسة – هندسة ميكاترونيات»، ومريم جادالله «الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات».

الجامعة المصرية اليابانية: نضع أولوية لدعم الابتكار والإبداع

وهنأ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة اليابانية فريق الطلاب الفائز، موضحا أن الجامعة تفتخر بطلابها المتميزين علميا والذين يرفعون اسمها عاليا بالمنتديات الدولية.

يذكر أن المسابقة نظمتها كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع الإبداع بمدينة برج العرب الجديدة، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي مسابقة دولية مكونة من 4 مسابقات، كل مسابقة بها عدد من المسارات، بإجمالي 14 مسارًا مختلفًا، ويشترك فيها طلاب الجامعات والمدارس.