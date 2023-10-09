وزير التعليم العالي: تأهيل 3 فرق للمشاركة في المسابقة العالمية «NASA Space»

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا حول ختام النسخة التاسعة من مسابقة NASA Space Apps Cairo والتي نظمتها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE بالجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC على مدار يومين، بشراكة استراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

إجمالي الجوائز 250 ألف جنيه للفائزين

هنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار وفكر ريادة الأعمال لديهم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي يعد مبدأ الابتكار وريادة الأعمال أبرز مبادئها، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

10 فرق طلابية فائزة على مستوى مصر

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة NASA Space Apps Cairo تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا «هاكاثون»، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة جرت بين 151 فريقًا من أصل 350 فريقًا متقدمًا، تم تصفيتهم إلى عشرة فرق فائزة على مستوى مصر، وهي (Discover Dscover ،Ace، Akatsuki ،Chasing Shadows، Nebula، Hunters ،SoniSpace ،Cassiopeia ، ِAqua Guards ، Hydromen)، وتأهلت منها 3 فرق للمشاركة في المسابقة العالمية (Hydromen، Chasing Shadows، Discover Dscover).

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أنه في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمسابقة؛ بهدف اكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد، قام الصندوق بدعم المتسابقين من خلال توفير فرص التدريب والتوجيه لهم؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة للمشاركة في المسابقة، فضلا عن الإشراف على التحكيم، واختيار الفائزين، وتقديم الدعم المادي لهم، والذي وصل إلى 25 ألف جنيه للفائز الأول في كل مسار من المسارات العشرة الفرعية للمسابقة، بإجمالي 250 ألف جنيه لجميع الفائزين.