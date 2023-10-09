«التعليم العالي» تحذر من المؤسسات الوهمية: تمنح شهادات علمية غير معتمدة

حذّر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من المؤسسات التعليمية والكيانات غير المرخصة والوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والجامعات المختلفة والتي تقوم بمنح شهادات علمية غير معتمدة.

الكيانات الوهمية

وأكد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور تجنب أماكن السمسرة الخاصة بالسفر للتعليم في الجامعات خارج مصر، وأنه يجب على الجميع التواصل مع الأعلى للجامعات للتأكد من حقيقة اعتماد الجامعات من قبل الأعلى للجامعات والتبادل العلمي بين المؤسسات وبعضها البعض.

وأشار إلى أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة وبتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي تعمل ليلا نهارا على مجابهة تلك الكيانات والحد من انتشارها بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشان.