الدقهلية تشهد طفرة كبيرة بمجال الزراعة في عهد الرئيس السيسي.. انتعاش القطن

تشهد محافظة الدقهلية طفرة كبيرة من التطورات وتحديدا في مجال الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة في المساحات المنزرعة وتقديم خدمات متنوعة للمزارعين وتوفير كل الخامات بعضها بالمجان وبعضها بأسعار قليلة لم تحدث في تاريخ مصر.

يقول الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن المحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في زراعة الأرز من حيث المساحة المنزرعة حيث بلغت المساحة 404 آلاف، وكانت من أهم الخدمات المقدمة في عهد الرئيس السيسي توفير التقاوي من الإدارة المركزية وتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، كما تم عمل حقول إرشادية بلغ عددها أكثر 1090 حقلا لترشيد استهلاك المياه وتقديم خدمة تسوية بالليزر مجاني، وتم تقديم خدمة تقاوي مجانية وترشيد الفلاحين في مكافحة الآفات حتى بلغت المساحة المعالجة 9590 فدانا في الأرز فقط، الدقهلية شهدت طفرة كبيرة ونهضة عظيمة في الزراعة لم تشهدها من قبل.

نجاح منظومة تسويق القطن في عهد السيسي

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن الدقهلية من أشهر المحافظات في زراعة وإنتاج القطن المصري، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 42 ألفا و652 فدانا على مستوى المحافظة، ويتم زراعة صنف جيزة 94 طويل التيلة لأنه صنف مرغوب فيه، ومتوسط إنتاج القطن في المحافظة حوالي 9 قناطير للفدان هذا العام، وهناك تعاون بين الوزارات أثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالي في عهد السيسي، بما يحقق مصلحة الفلاح من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلي في ظل النهضة التي تشهدها مصر حاليا.

الصوب الزراعية كانت من أهم المجهودات التي قام بها الرئيس السيسي

وواصل وكيل الوزارة أن الصوب الزراعية كانت من أهم المجهودات التي قام بها الرئيس السيسي التي تساهم في الحفاظ على ثبات أسعار الخضار بصورة متاحة وميسرة للمستهلك في محافظات الدلتا وبلغ إجمالي عددٍ صوب الخضار في المحافظة 30 ألفا و780 صوبة على مساحة 12 ألفا و900 فدان، وتعتبر الدقهلية الأولى في ترخيص الصوب وأهم أنواع الخضار المنزرعة في الصوب الخيار والفلفل حيث توفر الصوب 40%؜ من استهلاك المياه وتم صرف 4 شيكارة يوريا مدعمة للصوبة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك انفراجة وانفتاح في مجال الزراعة كان يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية أنفق المليارات من أجل توفير الدعم الكامل للمزارع والفلاح.