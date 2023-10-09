الحكومة: سداد 202 مليار جنيه لـ«التأمينات» بأقساط شهرية خلال 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي الخامس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 202 مليار جنيه على أجزاء شهرية، بإجمالي أكثر من 16 مليار جنيه عن السنة المالية الجارية 2023-2024.

سداد 202 مليار جنيه للتأمينات

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار رئيس الوزراء في هذا الصدد، والذي حمل رقم 3703 لسنة 2023.

اتفاق فض التشابكات المالية

يأتي ذلك بناءً على اتفاق فض التشابكات المالية التي أبرمته الحكومة بين وزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتضمن القرار السداد بواقع نحو 134 مليار جنيه نقدًا بإجمالي 8 أشهر، على أن يتم سداد 4 أشهر بقيمة 67 مليار جنيه في صورة سندات قابلة للتداول تصدر عن الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال.

واشتمل القرار على التزام وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة 6% مركبة سنويًا لمدة 45 سنة، ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

خطة تدفقات نقدية

واشتمل القرار على اجتماع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.