كل ما تريد معرفته عن «منحة الزواج» من التأمينات.. الشروط والفئة المستحقة

تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منحة الزواج، في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج، ويجرى صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، وتسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

وترصد بوابة «الوطن» في السياق التالي، شروط الحصول على منحة الزواج، وخطوات الحصول على الخدمة، والفئات المستحقة، وهذا وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق خدمة منحة الزواج

1- أن يكون مستحقا في المعاش.

2- يشترط ألا يكون قد صرف منحة زواج من قبل.

خطوات الحصول على «منحة الزواج»

1- تبدأ خطوات الحصول على «منحة الزواج»، التى تتيحها هيئة التأمينات الاجتماعية، بزيارة مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.

2- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

3- تقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

4- تقديم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

6- تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»، هي الفئة المستفيدة من المعاش.