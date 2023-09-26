حقيقة صرف زيادة المعاشات في أكتوبر 2023.. رئيس «التأمينات» يكشف التفاصيل

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن حقيقة زيادة المعاشات في أكتوبر 2023، قائلا إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة العلاوة الاستثنائية لمواجهة الغلاء، سيتم صرفها في 1 نوفمبر لعام 2023، بأثر رجعي مع زيادة معاشات أكتوبر 2023.

حقيقة زيادة المعاشات في أكتوبر 2023

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس السيسي وجه في العام الماضي بشهر نوفمبر بزيادة علاوة استثنائية 300 جنيه، وهذا العام قرر رفع قيمة العلاوة إلى 600 بدلًا من 300 في المعاشات، موضحًا أن عدد المستفيدين من هذا التوجيه 11 مليون مواطن، مكررا أن زيادة المعاشات في أكتوبر 2023، سيتم صرفها في أول نوفمير بأثر رجعي.

زيادة المعاشات

ونسعرض في السياق التالي قيمة زيادة المعاشات 2023، بعد توجيها الرئيس السيسي برفع قيمتها، عند زيارته لمدينة سدس الأمراء ببني سويق، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.