محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ممشى ديليسبس السياحي 

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير ممشى ديليسبس السياحي، بحي الشرق، ضمن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع السياحي بالمحافظة.

الانتهاء من تطوير ممشى ديليسبس

واستعرض المحافظ المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير ممشى ديليسبس، والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من كل الأعمال، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تعد استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة.

أهم المعالم السياحية في بورسعيد

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير ممشى ديليسبس السياحي، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة كبيرة في المجال السياحي جعلها قبلة الزائرين من مختلف المحافظات لزيارة معالم المحافظة، ضمن رحلات اليوم الواحد بالإضافة إلى السفن السياحية التي ترسو بميناء بورسعيد السياحي، ويحرص السائحون بها على عمل جولة بالمناطق السياحية ببورسعيد منها ساحة مصر وديلسبس باي وحديقة فريال وميدان المسلة والمعدية وشاطئ بورسعيد.