استمرار تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي ببورسعيد 

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي ببورسعيد المطل على مجرى قناة السويس، ضمن خطة التنمية السياحية التي تشهدها بورسعيد، ولتطوير مناطق الجذب السياحي.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجرى تطوير الممشي السياحي على أعلى مستوى، استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة.

أماكن جلوس ومسطحات خضراء

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

ووجه بتنفيذ الأعمال على أعلى درجه من الكفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية، والتحف الفنية، بما يحقق عملا سياحيا يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

ساحة مصر

كانت محافظة بورسعيد أعلنت عن تطوير المرحلة الأولى للممشى وساحة مصر التي تعتبر من أهم الأماكن السياحية للفسحة في بورسعيد، وتطل على مجرى قناة السويس بها تمثال أم الدنيا، تمر أمامه السفن وأصبح وجهة سياحية للزائرين من مختلف الأعمار، وبها مساحات خضراء وحولها أهالي بورسعيد لمكان آمن لممارسة ألعاب التزلج عليه.