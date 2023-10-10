«صيدلة حلون» تنظم «معرض الدراسة في اليابان» لطلاب الجامعات والدراسات العليا

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، اليوم، معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا، بحضور الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

ويتضمن معرض «الدراسة في اليابان 2023» الذي يُعقد لطلاب الدراسات العليا وطلاب السنوات النهائية، معلومات عن البرامج الدراسية والمنح المتاحة للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه، بجانب معلومات عن منح MEXT والمبادرة المصرية اليابانية للتعليم وJSPS.

اهتمام القيادة السياسية بطلاب الدراسات العليا

وتأتي المبادرة المصرية اليابانية في التعليم، انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم في مصر.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية انتظام أعمال الدراسة والفعاليات للفصل الدراسي الأول 2023 وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ووفقا لتوجيهات المجلس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تأهيل الكوادر المتميزة لسوق العمل إقليميا ودوليا.