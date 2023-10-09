عميد «سياسة واقتصاد» بالإسكندرية: المنظومة التعليمية بأكملها في خدمة الطالب

قال الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، إن خريجي الكلية يتمتعون بسمعة مرموقة في مختلف قطاعات الدولة والمجتمع مثل وزارتي الخارجية والمالية، والمنظمات الدولية، والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، وغيرها.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية، مرحبًا بالطلاب الجدد وهنأهم على التحاقهم بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

عميد الكلية: المنظومة التعليمية بأكملها في خدمة الطالب

وأضاف «وهبان» في كلمته، أن الطالب هو محور عمل الجامعة والمنظومة التعليمية بأكملها في خدمة الطالب باعتباره المُخرَج والمنتج الأساسي لهذه العملية.

وأشار إلى أن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية هي كلية ذات جذور تاريخية عريقة في التعليم والبحث العلمي تضم تخصصين بالغي الأهمية والحيوية هما بطبيعة الحال الاقتصاد والعلوم السياسية.

الطالب يدرك معنى المعرفة والترابط والتضامن في الكلية

وأكد عميد الكلية على الطلاب أن الجامعة قبل أن تكون مفارخ للوظائف، فهي مصانع للإنسانية، مؤكداً أن كون كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تمثل ذلك المحراب العلمي الذي يدرك فيه الطالب معنى المعرفة والترابط والتضامن والعمل والإخلاص.