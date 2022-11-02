ندوة تعريفية بتكليف محو الأمية في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس

نظمت جامعة السويس بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس ندوة تعريفية بكلية السياسة والاقتصاد، بحضور مئات الطلاب من جميع الفرق، حسب البروتوكول الموقع بين الهيئة والجامعة السويس.

أهمية إنجاز تكليف محو الأمية

وقالت السيدة رفاعي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس لـ «الوطن»، إن الندوة تضمنت توضيح نظام التعاقدات بالهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار، والتركيز على العمل بالفصول التنشيطية والامتحانات الفورية، وتم التأكيد على أهمية إنجاز تكليف محو الأمية وأنه أصبح شرطا للحصول على شهادة التخرج النهائية.

التعريف بالقوافل الإعلامية

وأضافت مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار، أن من بين الموضوعات التي تم تناولها، خلال الندوة، التعريف بالقوافل الإعلامية المتكاملة التي تتم بالتنسيق بين فرع الهيئة والجامعة، والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلالها للعمل على تنمية المناطق التي تعقد بها القوافل وتوفير حياة كريمة للمواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا، كما تم عرض المشكلات التي واجهت الدفعة السابقة بالكليات الأخرى، وكيفية التغلب عليها من بداية العام الدراسي وما زالت الفرص متاحة، وتم تخصيص فقرة لحوار مفتوح بين الطلبة أجابت خلاله مدير عام محو الأمية على الأسئلة التي تم طرحها.

الندوة بناءً على بروتوكول بين الجامعة والهيئة

وأوضحت «مبارك»، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد يحيي ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بناءً على البروتوكول الموقع بين الهيئة وجامعة السويس وبالتنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وبدعوة من الدكتورة نيبال عز الدين جميل عميد كلية السياسة والاقتصاد والدكتورة إيمان محفوظ وكيل الكلية.