بعد حصولها على جائزة Golden tier.. كيف كانت رحلة مصر للقضاء على فيروس سي؟

تنظم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الليلة، احتفالية ضخمة بمنطقة الأهرامات، بمناسبة تتويج مصر بلقب «أول دولة في العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي»، وتكريم مصر بجائزة Golden tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

من جانبه، كشف الدكتور جمال عصمت، عضو الجنة القومية للفيروسات الكبدية، إنّ رحلة مصر للقضاء على فيروس سي كانت طويلة وشاقة للغاية، وكانت مصر في صدارة الدول المصابة بفيروس سي بنسبة تخطت 22% عام 1996.

وتابع عضو الجنة القومية للفيروسات الكبدية لـ«الوطن»، أنّ 22% هي نسبة عالية للغاية أصبحت الآن أقل من نصف في المئة بفضل إرادة سياسية قوية حاولت القضاء على الفيروس اللعين والذي نهش أكباد المصريين لسنوات طويلة.

تشكيل اللجنة القومية لمكافحة فيروس سي

وأضاف عصمت، أنّ رحلة القضاء على فيروس سي جاءت عام 2006 بتشكيل اللجنة القومية لمكافحة فيروس سي والحد من انتشاره، وفي عام 2008 أجرت وزارة الصحة والسكان مسحا للوقوف على نسب انتشار فيروس سي في مصر، وبيّن انخفاض المعدل من 22% لـ15% بفضل استخدام الحقن الزجاجية والتزام مصر بالمعايير الدولية التي تم وضعها لعلاج فيروس سي.

انخفاض سعر كورس العلاج إلى 10 آلاف بدلا من مليون جنيه

وأضاف عضو اللجنة القومية لمكافحة فيروس سي، أنّه بعد ذلك كان هناك تحدٍ كبير وهو ارتفاع ثمن كورس العلاج لفيروس سي، حيث وصل إلى نحو مليون جنيه، وتم التواصل مع الشركات الكبرى ونجحنا في خفض سعر الدواء حيث وصل إلى 1% من ثمنه الأصلي بما يعادل 10 آلاف جنيه بدلا من مليون جنيه.

وأكد أنّه جرى التواصل مع شركات الأدوية المصرية للبدء في إنتاج أدوية مصرية مماثلة للدواء الأجنبي، وبالفعل بدأ التصنيع بالكفاءة والأمان المتعارف عليه دوليا، ووصل السعر إلى أقل من 1500 جنيه وبالتالي أصبح العلاج متاح للجميع.

مبادرة 100 مليون صحة

وأكد الدكتور جمال عصمت، أنّ عام 2018 شهد تنفيذ المبادرة الرئاسية ّ100 مليون صحة، وتضمنت الاكتشاف السريع عن فيروس سي وإدخال بيانات المرضي على المنظومة الصحية الخاصة بفيروس سي والتي توضح ما إذا كان قد تم تشخيصه وعلاجه في مكان آخر، مشيرا إلى أنّ المبادرة استغرقت 7 أشهر.

ملف مصر على طاولة منظمة الصحة العالمية

وتابع أنّه جرى تقديم ملف فيروس سي إلى منظمة الصحة العالمية، وأجرت لجنة من منظمة الصحة العالمية زيارة إلى مصر وعقدت عدّة اجتماعات، إضافة إلى المرور على عدد كبير من المنشآت الصحية لمتابعة الإجراءات والأساليب التي اتبعتها مصر للكشف عن فيروس سي، وبعد عرض الملف والتحقق منه على أرض الواقع أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي.